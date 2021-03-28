Инвесторов предупредили о последствиях при возможном запрете биткоинов

Москва, 28 марта. Последствия запрета на использование криптовалюты биткоин могут быть серьезными, поскольку большинство инвесторов рискуют потерять деньги.

Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Российского центра компетенции и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя соответствующую версию американского миллиардера Рэя Далио.

По ее словам, ограничение на создание криптовалют может быть введено, если государство планирует выпустить собственную цифровую монету, как, например, в настоящее время происходит в Индии. Однако не стоит забывать, что криптовалюты охватывают значительную часть рынка финансовых активов.

По состоянию на сентябрь 2020 года рыночная капитализация виртуальной валюты превышала 346 млрд долларов. Доверие инвесторов также растет. В результате последствия запрета могут быть серьезными: большинство инвесторов может потерять деньги, резюмировала Левашенко.

Старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк Макглоун ранее спрогнозировал, что самая популярная криптовалюта биткоин может подорожать до 400 тысяч долларов в текущем году.