Экономист Нечаев указал на последствия смены дизайна российских купюр

Москва, 28 марта. Если объявленное Банком России изменение дизайна купюр будет связано с увеличением денежной массы, это приведет к росту инфляции в стране.

Соответствующее мнение озвучил российский экономист, бывший министр экономики Андрей Нечаев. По его словам, если смена оформления на российских купюрах будет просто изменением картинок, никаких инфляционных рисков это не несет. Однако опасность возникает, когда параллельно увеличивается денежная масса.

«Образно говоря, выбрасывают 10 тысяч рублей, печатают 15 тысяч нового дизайна», — цитирует URA.RU слова экономиста.

В этом случае присутствует риск инфляции. Более того, важно учитывать тот факт, что ВВП России в последнее время падает, и для его поддержки не требуется значительного наращивания денежной массы, резюмировал Нечаев.

Ранее сообщалось, что у российских банков не должно возникнуть особых проблем с вводом в обращение новых банкнот. Однако некоторые неудобства могут возникнуть: финучреждениям придется тратить деньги на настройку и обновление банкоматов, чтобы клиенты могли расплачиваться старыми и новыми купюрами.