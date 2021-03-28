Индустриальные парки в Дагестане не прошли сертификацию

Махачкала, 28 марта. Из семи действующих на территории Дагестана индустриальных парков ни один не прошел процедуру сертификации. Соответственно, они также не могут рассчитывать на получение господдержки из федерального центра.

«Из семи индустриальных парков на сегодняшний день не аккредитован и не сертифицирован ни один парк. Это первая проблема для меня. Вторая проблема — ни один из этих парков не получал федеральных мер поддержки», — рассказал журналистам глава регионального Минпромторга Низам Халилов.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов отмечал, что подавляющая часть промышленного производства в девяти особых экономических зонах республики приходится только на один индустриальный парк. По его словам, парк «Долина новых идей и технологий», расположенный на территории поселка Тюбе в Кумторкалинском районе, производит свыше 80% от общего объема продукции всех промпарков региона. Остальные зоны фактически не работают.

На сегодняшний день в регионе функционируют семь индустриальных парков и две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданные в моногородах Каспийск и Дагестанские Огни. Общее число резидентов в них достигает 54, всем им предоставлены льготные налоговые режимы. При этом в конце января постановлением регионального правительства статуса индустриального парка была лишена площадка в Кайтагском районе.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана также расторгли соглашения с семью резидентами ТОСЭР «Каспийск». Более того, еще 15 могут быть исключены из реестра резидентов в ближайшее время.