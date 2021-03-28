Американские медики установили связь между кофе и массой тела новорожденных

Вашингтон, 28 марта. Будущие роженицы, питающие страсть к кофейным напиткам, могут произвести на свет ребенка с более низким размером и массой тела, чем считается нормой.

Исследование, проведенное специалистами Национального института здоровья детей и человеческого развития им. Юнис Кеннеди Шрафер, показало, что женщинам во время беременности лучше воздержаться от кофе. К такому выводу специалисты пришли благодаря эксперименту с участием более двух тысяч женщин.

Медики проверили медицинские данные представительниц прекрасного пола, которые находились на восьмой-тринадцатой неделе беременности. С 10-й по 13-ю неделю они сдавали тесты крови. Позже эксперты пришли к выводу, что те беременные, которые употребляли около 50 миллиграммов кофеина в день, рожали младенцев с массой тела на 66 граммов легче, чем у тех, кто не принимал вещество вообще.

Однако чашка кофе перед тренировкой положительно влияет на метаболизм. Об этом жиросжигающем свойстве напитка ранее рассказала кардиолог Татьяна Романенко.