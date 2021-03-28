Монтян рассказала, как США собирались разбомбить Израиль из-за Суэцкого канала

Москва, 28 марта. Блокировка Суэцкого канала на целых восемь лет однажды чуть не привела к пуску атомных бомб на Израиль, заявила украинский адвокат и правовед Татьяна Монтян.

Татьяна Монтян напомнила о событиях июня 1967 года. А именно о Шестидневном вооруженном конфликте Израиля против Египта, Алжира, Сирии, Иордании и Ирака. В тот период арабские государства стянули военных к израильским границам, выгнали миротворцев Организации Объединенных Наций, а также заблокировали суднам Израиля доступ к Красному морю и Суэцкому каналу.

Тогда внимание привлекла предложенная Соединенными Штатами еще в 1963 году идея о прокладке нового канала через Израиль. Вариант ее реализации подразумевал осуществление серии атомных взрывов с помощью 520 бомб, передает "ПолитРоссия".

Традиционный способ вырыть новый канал тогда представлялся слишком дорогостоящим, а согласно плану США, было предусмотрено несколько маршрутов. Одним из них было соединение Средиземного моря с заливом Акаба сквозь пустыню Негев. Таким образом, корабли могли бы попасть в Красное море и Индийский океан.

Однако американцам все удалось вовремя осознать опасность такого смелого метода создания нового пути, и в конечном счете Израиль отказался от запуска ядерных боеголовок как в 1963 году, так и во время блокады Суэцкого канала в 1967-1975 годах.

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