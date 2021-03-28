Новороссийские спасатели вызволили застрявшую в потолке кошку

Новороссийск, 28 марта. Жительница Новороссийска обратилась в спасательную службу, заявив, что в потолке длительное время мяукает кошка.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Родниковая. По словам хозяйки квартиры, на потолке между гипсокартоном и бетонным перекрытием была кошка, которая громко мяукала. Прибывшие на место спасатели не застали соответствующих звуков.

Тогда специалисты экстренной службы точно определили местоположение животного, простучав по всей поверхности гипсокартона. Сотрудники МЧС прорезали потолок при помощи слесарных инструментов, чтобы вызволить «пленницу». Породистая кошка не подавала признаков жизни, однако спасателям удалось ее реанимировать.

«Спасли... Жить все хотят!» — прокомментировал на своей странице в соцсетях начальник службы спасения Алексей Одеров.

Ранее ФАН сообщал, что новороссийские спасатели помогли собаке выбраться из колодца. Она находилась в районе очистных сооружений.