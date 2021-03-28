Ирак и Total намерены заключить крупную сделку в нефтегазовом секторе

Багдад, 28 марта. Энергетический концерн Total обсуждает вместе с руководством Ирака соглашение о расширении сотрудничества. Кооперация касается разработки нефтяных месторождений и добычи газа.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил о том, что страна совместно с французским Total планирует построить систему объектов с целью разработки нефтяных месторождений, а также газовой добычи.

Согласно информации чиновника, сделка будет подписана к середине лета. Ирак хочет акцентировать внимание на развитии низкоуглеродной промышленности, а также улавливании факельного газа. По словам Джаббара, общая сумма вложений в проект превышает 7 млрд долларов.

Меморандум о взаимопонимании между сторонами был подписан в январе текущего года. Он касался проблем использования природного газа, возобновляемой энергии и инфраструктуры. Впервые переговоры французской компании и Багдада стали известны общественности в октябре прошлого года.

Патрик Пуянн, гендиректор Total заявил о том, что компания может проинвестировать в целый ряд крупных проектов по газодобыче в Ираке. Это соотносится с планами Багдада по уменьшению импорта бензина и газойля вдвое в текущем году.

О влиянии инцидента в Суэцком канале на экспортеров газа и других энергоресурсов ранее узнали российские СМИ.