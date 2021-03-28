Юрист рассказал, могут ли злоумышленники взять кредит с копией чужого паспорта

Саранск, 28 марта. Жители города Рузаевка Мордовии возмущены поведением одного из агентств недвижимости. Компания расклеила на остановках объявления, распечатанные на копиях чьих-то паспортов. Чем чревато такое поведение, ФАН рассказал правозащитник Андрей Гришанов.

«Обработка персональных данных, не предусмотренная законодательством либо не несовместимая с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, наказывается штрафом на граждан от двух до шести тысяч, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, на юридических — от 60 до 100 [тысяч рублей]», — рассказал об ответственности Андрей Гришанов.

Количество инстанций, где нужны копии документов, пожалуй, с каждым днем становится больше. Миновать бюрократию при всем желании не получится. Что же делать, если персональные данные оказались в непорядочных руках? Могут ли злоумышленники взять кредит, имея при себе только копию паспорта?

«Если это очный визит в банк, то преступление, скорее всего, вскроется до выдачи кредита. Банки весьма успешно борются с такого рода махинациями, поскольку потребуется оригинал документа, а не его копия. В худшем случае, если мошенник действует в сговоре с работником банка, то такая схема может сработать. При этом банки ввели обязательную процедуру фотографирования до получения кредита, что как правило исключает незаконное получение денежных средств на чужое имя», — сообщил собеседник.

По словам Андрея Гришанова, даже если кредит уже получен, то подписи владельца документа на договоре нет. Доказать в суде свою непричастность к займу можно, проведя экспертизу.

«Новый способ мошенничества — это получение микрозайма через интернет. Тут практически достаточно ввести паспортные данные с приложением цветных копий паспорта. Поэтому, если сам документ утерян, необходимо сообщить в полицию», — посоветовал Андрей Гришанов.

Злоумышленнику грозит наказание по статье «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений». Его ждет наказание штрафом до 120 тысяч рублей, исправительные работы до года, обязательные работы до 360 часов, ограничение свободы сроком до двух лет либо арест до четырех месяцев.

Ранее ФАН писал о другом способе мошенничества. Жительница Мордовии перевела на «безопасные счета» взятые в кредит 130 тысяч рублей.