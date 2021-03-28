Двое детей на мопеде разбились насмерть в ДТП с микроавтобусом под Псковом

Псков, 28 марта. Брат и сестра стали жертвами аварии с микроавтобусом неподалеку от поселка Крюки Островского района Псковской области. Мальчику было 14 лет, девочке — восемь.

По данным регионального УГИБДД, дети ехали на мопеде по обочине и при выезде на дорогу столкнулись с микроавтобусом Volkswagen, который следовал в попутном направлении.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники дорожной полиции, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП в городе Тосно Ленинградской области, где женщина на Audi сбила двух девочек на пешеходном переходе. В результате 16-летняя пострадавшая умерла на месте, а ее 17-летняя подруга была доставлена в больницу.