Увеличилось число пострадавших при взрыве у собора в Индонезии

Макассар, 28 марта. При теракте у католического собора в городе Макассар пострадали 20 человек. Двое террористов погибли на месте ЧП.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Ранения получили четыре сотрудника охраны и прихожане церкви. Их госпитализировали в больницу. Медики следят за состоянием пострадавших.

Взрыв у церкви случился утром 28 марта после службы. Двое людей на мотоцикле приехали к собору, после чего достали взрывное устройство и активировали его. Останки террористов были обнаружены в разное время.

Как ранее сообщал ФАН, среди пострадавших в результате теракта в Индонезии нет граждан России. Сотрудники посольства РФ призвали российских туристов не посещать людные места после трагедии.