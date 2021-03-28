Американские ученые доказали пользу пищевой соды для работы желудка

Вашингтон, 28 марта. Внезапную пользу пищевой соды удалось выявить сотрудникам Медицинского колледжа Джорджии в США. С помощью этого компонента можно лечить ревматоидный артрит.

Исследование на грызунах позволило совершить необычное открытие, поделились сотрудники вуза. Выяснилось, что пищевая сода способна активизировать выработку желудочной кислоты. По словам экспертов, этот процесс влияет на противодействие патогенам в организме человека.

Содовый раствор уменьшает нагрузку на селезенку, активно участвующую в инициации иммунного ответа, добавили американские специалисты. Это приводит к уничтожению провоцирующих воспалительный процесс клеток. По оценкам медиков из США, с помощью пищевой соды можно лечить ревматоидный артрит.

Ежедневное употребление колбасных изделий может причинить вред здоровью. Об этом ранее заявила российский врач-диетолог Анна Белоусова.