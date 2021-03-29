ФАН выяснил, какие претензии у адвокатской палаты к экс-защитнику Ефремова



Адвокатская палата Санкт-Петербурга намерена лишить статуса адвоката Андрея Алешкина на два года из-за жалобы Михаила Ефремова. Квалификационная комиссия, заседание которой состоялось 25 марта, передала дело в совет палаты, так как все-таки нашла в действиях Алешкина нарушения этики. При этом на заседании комиссии не присутствовали по уважительным причинам ни сам Алешкин (был на больничном), ни его представитель Виолетта Волкова (у нее было заседание в суде). ФАН связался с Андреем Алешкиным и узнал, какие конкретно претензии к его работе появились у комиссии.

«Нарушением может быть одно — если бы я мог навредить интересам Ефремова, — рассказал Алешкин. — Но я даже не представлял его в суде ни разу. И я хочу узнать, какие конкретно мои действия навредили ему? Я подписал с ним второй договор уже после апелляции».

Кроме того, членам квалификационной комиссии не понравился тот факт, что в договоре между Ефремовым и Алешкиным была указана сумма гонорара в 10 рублей, что, по мнению адвокатов, является подозрительным. Правда, и эту сумму Алешкин не получал. Защитников смутил еще и тот факт, что Алешкин, будучи членом Санкт-Петербургской адвокатской палаты, работал в Москве, не создав там филиал. Вопрос общения с прессой тоже остался открытым — пока Андрею Алешкину никто не предоставил ни одной публикации, где бы адвокат раскрывал тайну личной жизни доверителя или раскрыл содержание кассационной жалобы без разрешения Ефремова.

Напомним, ранее ФАН анонсировал пьесу «Пар» Ивана Охлобыстина, которую он написал в расчете на то, что ее поставит Михаил Ефремов на сцене театра «Современник». В этом произведении Охлобыстин наградил действующих лиц именами своих друзей — самого Ефремова, Гарика Сукачева и Дмитрия Харатьяна.