Индийские эксперты назвали сенсационным полет МиГ-31 над Северным полюсом

Нью-Дели, 28 марта. Два российских МиГ-31 добавили новый пункт в список рекордов этого самолета, пролетев при осуществлении дозаправки в воздухе над Северным полюсом.

Индийские военные эксперты опубликовали на страницах EurAsian Times статью, в которой выразили свое восхищение полетом двух российских истребителей МиГ-31. «ПолитРоссия» перевела публикацию для русскоязычных читателей.

В EurAsian Times назвали сенсационным этот полет, во время которого истребители осуществляли дозаправку в воздухе. Главком ВМФ РФ Николай Евменов заявил 26 марта, что подобная операция была совершена впервые в истории российской морской авиации. Он добавил, что полет был совершен в рамках арктической экспедиции ВМФ РФ, во время которой произошло еще одно уникальное событие: три российские АПЛ одновременно всплыли из-подо льда.

Индийские эксперты напомнили, что на счету МиГ-31 немало мировых рекордов, которые до сих пор не побиты. Среди них максимальная высота, на которую смог взлететь самолет — 37 650 метров. МиГ-31, впервые взлетевший в 1975 году, остается одним из самых быстрых реактивных истребителей в мире, развивая скорость в 2,8 Маха при крейсерской скорости в 2,3 Маха.