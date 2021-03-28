Авангард зеленого мира: почему Саудовская Аравия озаботилась проблемами экологии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд выдвинул две инициативы, призванные поставить королевство в авангард борьбы с глобальным изменением климата. По его мнению, защита окружающей среды может и должна протекать вместе с развитием экономики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему экологические проблемы беспокоят Эр-Рияд и как саудовское руководство планирует с ними бороться.

Только начало

По словам саудовского принца, первый этап обширной экологической программы завершится к 2030 году. Государственное руководство рассчитывает, что к этому времени усилия по нормализации климата стимулируют инвестиции в инновационные технологии и создадут миллионы рабочих мест.

«Королевство полностью признает свою долю ответственности борьбе с климатическим кризисом. <…> Эти меры являются только началом», — заявил Мухаммед бин Салман.

Как сообщил принц, Саудовская Аравия должна стать лидером в создании «зеленого мира будущего» подобно тому, как она некогда возглавила рынок нефти и газа.

Проблемы насущные

В качестве приоритетных направлений экологической деятельности Мухаммед бин Салман назвал борьбу с загрязнением воздуха и опустыниванием. Действительно, интенсивное использование ископаемого топлива поставило страну перед целым рядом проблем. Урбанизация и высокий уровень жизни способствуют загрязнению почвы, воды и воздуха. Сельское хозяйство и чрезмерное потребление природных ресурсов вызвали обезлесение и расширение пустынь. Нефтяная же экономика Саудовской Аравии подразумевает огромные выбросы углекислого газа. Все это ударило по здоровью населения, вызвав распространение респираторных и онкологических заболеваний, а также сократив среднюю продолжительность жизни аравийцев на полтора года — до 74 лет.

Оборотная сторона топливного изобилия

Большой объем энергетических ресурсов в Саудовской Аравии обусловил построение сети электростанций, действующих на основе горючего топлива (93% от всей выработки энергии в стране). Кроме того, низкая стоимость нефти и газа привела к сверхпотреблению электричества населением и промышленными предприятиями. Это накладывается на повсеместное применение кондиционеров и рефрижераторов, а также водонасосных станций ввиду засушливого климата.

С учетом постоянного роста населения Саудовской Аравии выбросы углекислого газа увеличиваются ежегодно.

Рост городов

Высокая степень урбанизации королевства сопровождается избыточным выбросом парниковых газов за счет промышленности и широкого распространения автомобилей. Дело в том, что в стране отсутствует развитая система общественного и железнодорожного транспорта и на одну саудовскую семью приходится в среднем 1,38 машины.

Кроме того, сточные воды без очистки сбрасываются в океан, а рост свалок усугубляет загрязнение почв тяжелыми металлами.

Наступление пустошей

Еще одной назревшей проблемой королевства является обезлесение. Расширение пустынь приводит к сокращению плодородных площадей, для компенсации чего производится вырубка лесов, причем как законно, так и незаконно. Ситуация усугубляется тем фактом, что в интересах сельского хозяйства перераспределяются потоки воды, в результате чего почва в некоторых районах засыхает и также обращается в пустыню.

В стране широко практикуется выращивание монокультур, что приводит к истощению почв. Отчасти это объясняется малой площадью плодородных земель (менее 2% территории королевства) при их огромной востребованности.

Побочным результатом данного процесса является увеличение количества пыльных бурь. За один только 2020 год эти природные явления нанесли королевству ущерб на сумму, превышающую 13 миллиардов долларов.

Решительные действия

Инициативы саудовского принца опираются на принятые «большой двадцаткой» в 2020 году условия специальной экологической декларации. В частности, в ней отводится ключевая роль круговой углеродной экономике. В соответствии с этим подходом промышленность выстраивается на основе возобновляемых ресурсов, когда отходы производства не выбрасываются, а перерабатываются и используются заново.

Эр-Рияд учитывает, что экологические проблемы нельзя решить точечно: потребуется провести изменения во всем регионе. Таким образом, саудовская стратегия распространяется на страны Персидского залива, и в перспективе — далее на Ближний Восток.

North Arabian Desert yes but the Arabian Peninsula is a different entity. Part of the Arabian Desert even stretches into Iran. Although there are different geographic definitions pic.twitter.com/2zN2RHz2aG — Gindibu II (@SonOfJenin) December 27, 2020

Первая инициатива посвящена восстановлению лесов. В ее рамках к 2030 году на Аравийском полуострове должно быть высажено 40 миллиардов деревьев, из которых 10 миллиардов — на территории Саудовской Аравии. Этот шаг должен остановить деградацию почв. Кроме того, процент охраняемых территорий в Саудовской Аравии должен возрасти с 17% до 30%.

Саудовская программа лесовосстановления может стать самым большим подобным проектом в истории, призванным заново «озеленить» 200 миллионов гектар и сократить мировые показатели выброса углерода более чем на 4%.

A "GREENER" SAUDI ARABIA:

Saudi Crown Prince HRH Mohammed bin Salman has launched the "GREEN SAUDI INITIATIVE" envisioning 50% electricity from renewables by 2030; planting 10 billion trees; eliminating 130 million tonnes of CO2 emissions; and more!https://t.co/7DBYcXTnri pic.twitter.com/xdQpkmk0vb — MEP Middle East (@MEP_Middle_East) March 28, 2021

Кроме того, Мухаммед бин Салман анонсировал реализацию «ряда новаторских мер» по защите морской и прибрежной зон, в частности — коралловых рифов. Дело в том, что именно они защищают от затопления расположенные на берегу Красного моря города, действуя как волнорезы.

Второй частью плана является постепенный переход на альтернативную энергетику. Так, к концу десятилетия половина электроэнергии в королевстве должна вырабатываться на основе возобновляемых источников энергии.

Борьба за экологию как экономический шанс

Ориентированная на добычу сырья экономика Саудовской Аравии принесла ей благополучие в последние десятилетия, однако Эр-Рияд четко осознает необходимость структурных изменений в хозяйстве.

Королевство чрезвычайно чувствительно к колебаниям цен на нефть. Ввиду этого государственное руководство усиленно инвестирует в наукоемкие отрасли. Так, например, уже в ближайшем будущем Саудовская Аравия может стать одним из главных мировых производителей электромобилей.

В то же время борьба с обезлесением вызвана стремительным сокращением плодородных площадей. Это, в свою очередь, угрожает продовольственной безопасности страны, что любое адекватное государственное руководство сочтет недопустимым.

Кроме того, в королевстве непрерывно растет население, а экологическая программа как раз подразумевает создание большого количества рабочих мест. Позитивным побочным эффектом этих усилий должно стать оздоровление населения и повышение качества его жизни.