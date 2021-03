Авангард зеленого мира: почему Саудовская Аравия озаботилась проблемами экологии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд выдвинул две инициативы, призванные поставить королевство в авангард борьбы с глобальным изменением климата. По его мнению, защита окружающей среды может и должна протекать вместе с развитием экономики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему экологические проблемы беспокоят Эр-Рияд и как саудовское руководство планирует с ними бороться.

По словам саудовского принца, первый этап обширной экологической программы завершится к 2030 году. Государственное руководство рассчитывает, что к этому времени усилия по нормализации климата стимулируют инвестиции в инновационные технологии и создадут миллионы рабочих мест.

Как сообщил принц, Саудовская Аравия должна стать лидером в создании «зеленого мира будущего» подобно тому, как она некогда возглавила рынок нефти и газа.

В качестве приоритетных направлений экологической деятельности Мухаммед бин Салман назвал борьбу с загрязнением воздуха и опустыниванием. Действительно, интенсивное использование ископаемого топлива поставило страну перед целым рядом проблем. Урбанизация и высокий уровень жизни способствуют загрязнению почвы, воды и воздуха. Сельское хозяйство и чрезмерное потребление природных ресурсов вызвали обезлесение и расширение пустынь. Нефтяная же экономика Саудовской Аравии подразумевает огромные выбросы углекислого газа. Все это ударило по здоровью населения, вызвав распространение респираторных и онкологических заболеваний, а также сократив среднюю продолжительность жизни аравийцев на полтора года — до 74 лет.

Большой объем энергетических ресурсов в Саудовской Аравии обусловил построение сети электростанций, действующих на основе горючего топлива (93% от всей выработки энергии в стране). Кроме того, низкая стоимость нефти и газа привела к сверхпотреблению электричества населением и промышленными предприятиями. Это накладывается на повсеместное применение кондиционеров и рефрижераторов, а также водонасосных станций ввиду засушливого климата.

С учетом постоянного роста населения Саудовской Аравии выбросы углекислого газа увеличиваются ежегодно.

Высокая степень урбанизации королевства сопровождается избыточным выбросом парниковых газов за счет промышленности и широкого распространения автомобилей. Дело в том, что в стране отсутствует развитая система общественного и железнодорожного транспорта и на одну саудовскую семью приходится в среднем 1,38 машины.

Кроме того, сточные воды без очистки сбрасываются в океан, а рост свалок усугубляет загрязнение почв тяжелыми металлами.

Еще одной назревшей проблемой королевства является обезлесение. Расширение пустынь приводит к сокращению плодородных площадей, для компенсации чего производится вырубка лесов, причем как законно, так и незаконно. Ситуация усугубляется тем фактом, что в интересах сельского хозяйства перераспределяются потоки воды, в результате чего почва в некоторых районах засыхает и также обращается в пустыню.

В стране широко практикуется выращивание монокультур, что приводит к истощению почв. Отчасти это объясняется малой площадью плодородных земель (менее 2% территории королевства) при их огромной востребованности.

Побочным результатом данного процесса является увеличение количества пыльных бурь. За один только 2020 год эти природные явления нанесли королевству ущерб на сумму, превышающую 13 миллиардов долларов.

Инициативы саудовского принца опираются на принятые «большой двадцаткой» в 2020 году условия специальной экологической декларации. В частности, в ней отводится ключевая роль круговой углеродной экономике. В соответствии с этим подходом промышленность выстраивается на основе возобновляемых ресурсов, когда отходы производства не выбрасываются, а перерабатываются и используются заново.

Эр-Рияд учитывает, что экологические проблемы нельзя решить точечно: потребуется провести изменения во всем регионе. Таким образом, саудовская стратегия распространяется на страны Персидского залива, и в перспективе — далее на Ближний Восток.

North Arabian Desert yes but the Arabian Peninsula is a different entity. Part of the Arabian Desert even stretches into Iran. Although there are different geographic definitions pic.twitter.com/2zN2RHz2aG