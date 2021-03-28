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Баранец назвал анекдотом существование гаечного ключа для ядерных боеголовок США

Баранец назвал анекдотом существование гаечного ключа для ядерных боеголовок США

Москва, 28 марта. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал информацию зарубежных экспертов о ключе доступа к ядерным боеголовкам США.

Ранее эксперты National Interest опубликовали материал, в котором отмечалось, что для установки ядерных боеголовок на 450 американских ракет Minuteman III необходим специальный ключ — набор инструментов, который должен передаваться из одной базы в другую. Полковник запаса Виктор Баранец в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что в США не настолько глупые люди, чтобы дойти до такого.

«Насколько я знаком с технологиями переустановки ядерных боеголовок, то до такого маразма дело вряд ли могло дойти. Если бы он (гаечный ключ – Прим.) существовал, это было бы анекдотом», — утверждает эксперт.

Он отметил, что в США действительно есть инструменты для работы с ядерным оружием из категории высокой секретности, однако это явно никакой не гаечный ключ — это намеренно распространяемая дезинформация.

«Либо американцы умышленно перепутали божий дар с яичницей, либо это дилетантское сообщение», — считает военный обозреватель.

Баранец утверждает, что речь идет в данном контексте скорее о ключе в электронном варианте.

Ранее американское издание The National Interest представило рейтинг самых опасных вооружений США.

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