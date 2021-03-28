Баранец назвал анекдотом существование гаечного ключа для ядерных боеголовок США

Москва, 28 марта. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал информацию зарубежных экспертов о ключе доступа к ядерным боеголовкам США.

Ранее эксперты National Interest опубликовали материал, в котором отмечалось, что для установки ядерных боеголовок на 450 американских ракет Minuteman III необходим специальный ключ — набор инструментов, который должен передаваться из одной базы в другую. Полковник запаса Виктор Баранец в беседе с «ПолитРоссией» заявил, что в США не настолько глупые люди, чтобы дойти до такого.

«Насколько я знаком с технологиями переустановки ядерных боеголовок, то до такого маразма дело вряд ли могло дойти. Если бы он (гаечный ключ – Прим.) существовал, это было бы анекдотом», — утверждает эксперт.

Он отметил, что в США действительно есть инструменты для работы с ядерным оружием из категории высокой секретности, однако это явно никакой не гаечный ключ — это намеренно распространяемая дезинформация.

«Либо американцы умышленно перепутали божий дар с яичницей, либо это дилетантское сообщение», — считает военный обозреватель.

Баранец утверждает, что речь идет в данном контексте скорее о ключе в электронном варианте.

Ранее американское издание The National Interest представило рейтинг самых опасных вооружений США.