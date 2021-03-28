Певица Дарья Антонюк расплакалась на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 28 марта. Певица Дарья Антонюк не смогла сдержать слезы на шоу «Точь-в-точь». Девушка исполнила песню Анны Герман «Один раз в год сады цветут».

После выступления Антонюк ведущий программы Александр Олешко поблагодарил певицу, перевоплотившуюся в Герман, за нежное и острожное прикосновение к образу Герман.

Но ведущему резко ответил член жюри и актер Максим Аверин, который был не согласен с мнением Олешко. По его словам, темперамент и харизма Антонюк не совпадают с Герман.

«Я сейчас понял, каким дефицитом является нежность», — подчеркнул Аверин.

Другой судья Леонид Ярмольник, напротив, не согласился с Авериным и признался, что ему понравилось исполнение. По его мнению, зритель, если бы включил телевизор посреди выступления, подумал, что поет Анна Герман. Между Авериным и Ярмольником разгорелся спор.

После баталии судей Антонюк сообщила, что посвятила эту песню бабушке, которую никогда не видала, но воспоминания о которой у ее мамы связаны с Герман. Певица не смогла сдержать эмоций и расплакалась, говоря о ней.

В последнее время на шоу «Точь-в-точь» часто слышна критика в адрес участников программы. Судьям не всегда нравится исполнение и выбор артистов для перевоплощения.