Жители Намибии потребовали от канадской компании прекратить добычу нефти в Кованго

Виндхук, 28 марта. Жители Намибии потребовали прекратить добычу сланцевой нефти на севере страны вблизи природного парка Каванго. По их мнению, разработка полезных ископаемых уничтожит уникальную экосистему региона.

Защитники окружающей среды уже не в первый раз бьют тревогу, они призывают намибийцев выходить на массовые акции протеста и даже блокировать работу буровых площадок.

Общественники отмечают, что заповедник является домом для слонов, львов, леопардов и других животных и растений, включая редкие виды. Кроме того, в Каванго протекает одноименная река — главный источник питьевой воды для жителей Намибии.

The Okavango Delta is the only source of water to communities in that region of Namibia. It is now threatened by the oil industry.



