Жители Намибии потребовали от канадской компании прекратить добычу нефти в Кованго

Виндхук, 28 марта. Жители Намибии потребовали прекратить добычу сланцевой нефти на севере страны вблизи природного парка Каванго. По их мнению, разработка полезных ископаемых уничтожит уникальную экосистему региона.

Защитники окружающей среды уже не в первый раз бьют тревогу, они призывают намибийцев выходить на массовые акции протеста и даже блокировать работу буровых площадок.

Общественники отмечают, что заповедник является домом для слонов, львов, леопардов и других животных и растений, включая редкие виды. Кроме того, в Каванго протекает одноименная река — главный источник питьевой воды для жителей Намибии.

The Okavango Delta is the only source of water to communities in that region of Namibia. It is now threatened by the oil industry.



Stand with @fff_whk as they strive to protect it >> https://t.co/l7UsFQM1Xv #BreakFreeFromFossilFuels pic.twitter.com/WMzWH8bodn — Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) March 28, 2021

Как утверждают власти, добыча нефти не повредит экологии. Лицензия на разработку полезных ископаемых выдана канадской компании Reconnaissance Energy (ReCon) Africa. Фирма получила право на геологоразведку на площади в 35 тысяч квадратных километров с последующей добычей ресурсов в течение 25 лет. Канадцам проект обошелся в 50 миллионов долларов США, а потенциальная прибыль от нефтедобычи в регионе составляет 8 триллионов долларов.

Представители компании также отрицают наличие угроз местной флоре и фауне. По словам генерального директора предприятия Скотта Эванса, ReCon Africa уже провела исследование о влиянии нефтедобычи на популяцию слонов, маршрут миграции которых проходит через потенциальные зоны бурения.

«По моей информации, большинство слонов уже убиты браконьерами», — заключил Эванс.

Местная правозащитница Ина Мария Шиконго предупреждает, что влияние нефтедобычи окажется катастрофическим для природы и человека. В качестве примера она привела работу компании Shell в дельте реки Нигер на территории Нигерии. Для жителей страны это стало «экологическим и социальным кошмаром». Нечто подобное ожидает и около 200 тысяч граждан Намибии и Ботсваны, если срочно не прекратить бурение скважин в Каванго, утверждает общественница.