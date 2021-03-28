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Американка потребовала от осужденного Вайнштейна компенсацию за домогательства

Американка потребовала от осужденного Вайнштейна компенсацию за домогательства

Вашингтон, 28 марта. Против осужденного продюсера Харви Вайнштейна подали новый судебный иск. Жительница США по имени Хайли Грипп обвинила продюсера в домогательствах и хочет добиться компенсации.

По ее словам, Вайнштейн домогался ее в 2012 году в отеле. При этом женщина решила не требовать возбуждения в отношении продюсера нового уголовного дела, потому что в этом случае его тюремный срок (ранее он был приговорен к 23 годам лишения свободы) может быть увеличен. В его возрасте это означает фактически пожизненное заключение, пишет The New York Post.

Но от моральной компенсации Грипп отказываться не собирается. Сам Вайнштейн свою вину в домогательствах отрицает и считает ее претензии «бессовестными и надуманными».

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