Американка потребовала от осужденного Вайнштейна компенсацию за домогательства

Вашингтон, 28 марта. Против осужденного продюсера Харви Вайнштейна подали новый судебный иск. Жительница США по имени Хайли Грипп обвинила продюсера в домогательствах и хочет добиться компенсации.

По ее словам, Вайнштейн домогался ее в 2012 году в отеле. При этом женщина решила не требовать возбуждения в отношении продюсера нового уголовного дела, потому что в этом случае его тюремный срок (ранее он был приговорен к 23 годам лишения свободы) может быть увеличен. В его возрасте это означает фактически пожизненное заключение, пишет The New York Post.

Но от моральной компенсации Грипп отказываться не собирается. Сам Вайнштейн свою вину в домогательствах отрицает и считает ее претензии «бессовестными и надуманными».