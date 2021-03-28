Российские авиакомпании увеличили грузооборот за февраль в сравнении с прошлым годом

Гражданская авиация, судя по отчету Федерального агентства воздушного транспорта, сейчас выживает за счет грузоперевозок. В феврале этого года грузооборот в сравнении аналогичным периодом прошлого года увеличился в 1,5 раза. Более того, некоторые компании, которые в доковидном времени были чартерными и работали в основном с туроператорами, практически открыли новое направление, увеличив грузопоток в 6–17 раз.

«Естественно, международные пассажирские перевозки сейчас практически не востребованы, — рассказал источник в Росавиации. — Открыты только несколько направлений. Но вот грузовые отправки принимают практически все. Поэтому объем их увеличился. В первую очередь это медицинское оборудование и препараты, почта и товары интернет-магазинов».

Благодаря всему вышеперечисленному авиакомпания «Роял Флайт», у которой из заграничных пассажирских направлений сейчас пользуются спросом только Турция и Занзибар, перевезла грузы в тоннах в 12,5 раза больше прошлого года, «Азур Эйр» — в 17, «Северный ветер» — в 7,9 раза.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что «Аэрофлот» готов заплатить 144 миллиона консультантам, которые проведут анализ современного рынка в области гражданской авиации и, основываясь на мировом опыте, выполнят оценку влияния распространения COVID-2019 на финансовые и операционные показатели компании.