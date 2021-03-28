Российский врач рассказал о мутации, которая приводит к раку простаты

Москва, 28 марта. Самым важным фактором, способным привести к образованию рака простаты является генетическая предрасположенность, заявил врач Евгений Греков.

Российский уролог и телеведущий шоу «Я стесняюсь своего тела» сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что к раку приводит наличие в генах мутации СНЕК2. Данные изменения в структуре гена никак нельзя поменять, воздействовать на них тоже не представляется возможным.

Медик добавил, что дополнительным фактором риска является недостаток тестостерона. Врач сообщил, что не следует применять БАДы и травы для регулировки гормонального фона организма. Он добавил, что те, кто доверяет подобному способу лечения, приходят к врачу через пару лет и сами сообщают о раке. Специалист также развенчал миф о влиянии аденомы простаты на возникновение рака.

Ранее медики сообщали о симптомах рака предстательной железы, которые могут протекать незаметно. Они рекомендовали обращать внимание на боль в ногах, бедрах или позвоночном отделе, а также снижение эректильной функции.