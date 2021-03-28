Полицейские спасли из пожара пенсионерку и ее сына в Татарстане

Казань, 28 марта. Правоохранители вывели из горящей квартиры в Бугульминском районе республики двух человек — пожилую женщину и ее потерявшего сознание сына.

Пожар в жилом помещении начался утром около 10:00 по московскому времени. Вскоре на место ЧП прибыли трое сотрудников МВД. Они увидели дым, шедший из окон квартиры, и сразу же проследовали туда. Открыв дверь в квартиру, полицейские обнаружили на полу пожилую женщину. Она была в сознании, поэтому тут же указала правоохранителям на сына, который лежал, отравившись угарным газом, в другой комнате.

После этого стражи порядка забрали молодого человека и вывели его вместе с матерью на улицу. Затем они помогли расчистить дорогу для специальной техники сотрудников МЧС, которые спешили на борьбу с возгоранием.

В Мурманске местные спасатели вывели из горящей многоэтажки шесть человек, сообщал ФАН. Среди людей, оказавшихся в задымленном доме, были двое детей.