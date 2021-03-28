Тело недоношенного младенца нашли в мусорном баке в Ульяновске

Ульяновск, 28 марта. Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупа ребенка в контейнере с отходами.

Мертвого младенца нашли в одном из дворов в Засвияжском районе Ульяновска. Тело находилось вместе с мусором в баке. На место ЧП сразу же вызвали специалистов. По прибытии сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка. Кроме того, они подчеркнули, что малыш был недоношенным.

Труп доставили в областное бюро для проведения судебно-медицинской экспертизы. Правоохранительные органы начали расследование.

Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Подмосковье ранее обнаружили в отходах пакет с трупом ребенка, сообщал сайт 360tv.ru.