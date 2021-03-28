Анастасия Волочкова показала подписчикам, как заметно похудела

Москва, 28 марта. Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова недавно взялась за свою фигуру и принялась молниеносно сбрасывать вес. Прима так увлеклась процессом похудения, что остановить это она уже не в силах. Волочкова надела купальник, который совсем недавно обтягивал ее фигуру, а сейчас элемент одежды стал ей велик и свисает с субтильных форм Анастасии Волочковой.

«Надевая утром перед выездом репетиционный купальник, обнаружила, что еще похудела, — подписала публикацию балерина.

По ее словам, причинами такого колоссального похудения стали интенсивные физические нагрузки, отсутствие питания и постоянные переживания. При этом сама «последовательница» такой диеты отметила, что в такой форме чувствует себя прекрасно.

Есть и еще одна теория, согласно которой приме удалось так сильно сбросить вес. Как отметила сама балерина в интервью Лере Кудрявцевой в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион», она закрутила новый роман. Возлюбленного Анастасии Волочковой зовут Олег, ему 38 лет.

Также известно, что избранник примы настроен серьезно и уже даже познакомил звезду с дочерью.

Недавно российская балерина рассказала о своем романе с голливудским комиком и актером Джимом Керри. Об этом она также поведала Лере Кудрявцевой.

Волочкова также указала, что роман с актером действительно имел место и она по-прежнему поддерживает с ним дружеские отношения.

Ранее Анастасия Волочкова описала самый незабываемый секс в своей жизни. Самый яркий коитус в ее жизни произошел в частном самолете с любимым человеком, с которым прожила вместе 3,5 года.