Ксения Собчак составила список полезных мультфильмов для детей

Москва, 28 марта. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что позволяет своему сыну смотреть телевизор. Артистка назвала список мультфильмов, которые она советует для просмотра всей семьей.

Светская львица Ксения Собчак раскрыла, как она успевает строить карьеру на телевидении и заниматься развитием своего ребенка. Артистка является мамой сына Платона, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом. Недавно телеведущая опубликовала пост в своем Instagram, в котором призналась, что любит проводить время с ребенком за просмотром веселого мультфильма.

«Мы с Платоном смотрим мультики, которые моделируют жизненные ситуации. В некоторых персонажах я даже узнаю знакомых», — поделилась телеведущая с подписчиками.

Собчак обнаружила, что некоторые мультфильмы оказались не только интересными, но и познавательными. Артистка составила топ детских шоу, которые могут поспособствовать развитию маленького зрителя. Всего в список вошли три полезных проекта.

«Тайна медовой долины» может научить ребенка логическому мышлению. «Зебра в клеточку» объясняет зрителю, как научиться преодолевать страхи и быть более эмпатичными. Последний пункт в списке занял мультфильм «Монтики» — это шоу способствует развитию эмоционального интеллекта, как утверждает Собчак.

Собчак является активной пользовательницей соцсетей, поэтому никогда не упускает случая не только дать советы своим подписчикам, но и прокомментировать поступки и фото своих коллег по цеху. Недавно она высказалась по поводу внешности Максима Галкина, которого назвала молодым.