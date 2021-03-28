Ярмольник оправдался за поход на концерт Жени Белоусова

, 28 марта. Актер Леонид Ярмольник рассказал о походе на концерт популярного советского актера Жени Белоусова. Заявление артист сделал на съемках нового выпуска передачи «Точь-в-точь».

В рамках популярного пародийного проекта известный российский актер оценивал выступление Мити Фомина, который перевоплотился в кумира советской молодежи Женю Белоусова. Этот номер навеял Ярмольнику приятные воспоминания из молодости. Актер рассказал о концерте артиста, на котором он присутствовал лично.

Инициатором похода на шоу исполнителя песни «Девочка моя» был не сам Ярмольник. В то время Белоусов был на пике славы и из-за огромного количества людей его невозможно было сфотографировать.

«Я не был инициатором: кто-то меня позвал, и я пошел. Сфотографировать его было невозможно. Видимо, никого больше не было, чтобы так попрыгать, потанцевать», — рассказал артист.

Однако выступление Фомина не сильно впечатлило судей. Актер Максим Аверин отметил, что экс-солисту группы Hi-Fi не хватило обаяния, которым так умело пользовался Белоусов.

«Ты потел в этом номере, потому что главное — прыгать, а обаяние, которое было у Жени, оно куда-то ушло на второй план», — раскритиковал номер актер сериала «Глухарь».

Однако больше всех за выступление досталось актрисе Валерии Ланской. Она решила на себя примерить образ популярного исполнителя Димаша Кудайберга и провалилась.