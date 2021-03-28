Путин допустил снятие COVID-ограничений к концу лета. События дня. ФАН-ТВ

В ходе интервью нашему коллеге Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в настоящее время — нужное и даже «необходимое дело». Президент доказал это личным примером. Российский лидер сделал прививку от коронавируса 23 марта. Дискомфорта практически не ощутил, правда, трое суток после укола пришлось не заниматься спортом. На вопрос, почему процесс не был публичным, Путин заявил, что не хотел «обезьянничать», делая прививку от ковида в открытом для СМИ режиме.

«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал президент.

Владимир Путин озвучил условие для отмены антиковидных ограничений в России. В обществе должен сформироваться популяционный иммунитет. Своим мнением глава государства поделился с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлом Зарубиным.

Китай нарастил железнодорожные грузоперевозки через Россию. За первые два месяца этого года из Поднебесной в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов — это в два раза больше, чем за тот же период 2020-го. И никаких задержек. Новый «шелковый путь» Пекин открыл по целому ряду причин. Это и стремительное восстановление КНР после пандемии вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок по морю, и коллапс в Суэцком канале. Нарушил торговую логистику планеты пресловутый контейнеровоз Ever Given. На этой неделе 400-метровый исполин сел на мель и перекрыл кислород мировой экономике. В очереди простаивают сотни судов, в том числе нефтяных танкеров, с ценным грузом на сумму десять миллиардов долларов. Ежедневно один только Египет теряет около 14 млн, а контейнеровоз и ныне там. Попытки сдвинуть махину с места пока не увенчались успехом.

Завершились недельные российско-белорусские учения

Российские и белорусские десантники завершили масштабные учения на полигоне в Могилевской области. В течение недели более сотни бойцов двух стран оттачивали взаимодействия в различных условиях: на земле и в воздухе, и днем, и ночью, при поддержке артиллерии и авиации. Подразделения преодолевали водные преграды, десантировались с вертолетов, тренировались удерживать позиции, шли в атаку и уничтожали условного противника. Армейцам Союзного государства пришлось решать и нестандартные задачи. Командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко отметил, что витебским и псковским десантникам есть, чему друг у друга поучиться.

«Меня устраивает на сегодняшний день тот уровень обученности, который показал этот батальон, в принципе, он вселяет уверенность. Российская составляющая прислала очень подготовленную роту, она полностью контрактная. Военнослужащие знают свои действия от и до. Мы учимся друг у друга», — рассказал командующий.

Но это лишь прелюдия. В сентябре военных России и Белоруссии ждут новые испытания. На территории обеих стран развернутся учения «Запад-2021», серьезный экзамен на прочность для настоящих воинов.