В Китае фура повторила ЧП с гигантским контейнеровозом в Суэцком канале

Пекин, 28 марта. Пользователи Сети активно обсуждают кадры ДТП, где грузовик с контейнером собрал многокилометровую пробку. Комментаторы нашли сходство с ЧП в Суэцком канале.

Примечательно в этой истории то, что фура, перевозившая контейнер, принадлежит компании Evergreen, которая арендует заблокировавшее Суэцкий канал судно. ДТП с участием фуры произошло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь. Другие детали инцидента не раскрываются. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Случай с контейнеровозом может повлечь за собой переход дополнительных объемов грузов на железную дорогу, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление профессора Бориса Лапидуса. По его словам, грузоотправители заинтересованы с использовании других маршрутов, в том числе через Россию.