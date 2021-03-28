Федеральное агентство новостей уже долгое время собирает факты, доказывающие, что «российскую угрозу» придумали американские спецслужбы для отмывания выделенных из госбюджета средств. В распоряжении редакции ФАН оказались новые доказательства «нечестной игры» американских властей и спецслужб.

В новом расследовании ФАН предоставит своим читателям уникальных иностранных свидетелей, которые объяснят, зачем американские спецслужбы их инструктировали на тему того, «как быть русскими», и почему «тролли» призывали голосовать за представителя Демократической партии Джо Байдена. Кроме того, мы расскажем, как элита США заметает следы своих подтасовок на выборах 2020 года, и объясним, почему спецслужбам США не удается доказывать ни одного факта «вмешательства» России в американские выборы.

Наше расследование читайте на сайте ФАН в понедельник.