Доминика Джокера закидали мандаринами после выступления на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 28 марта. Яркое выступление известного исполнителя Доминика Джокера произвело впечатление на судей передачи «Точь-в-точь». Артист для номера перевоплотился в музыканта Вилли Токарева.

Во время показа своего номера Джокер, перевоплотившийся в звезду шансона, вышел с коробкой мандаринов и поставил ее на стол рядом с членами жюри. После номера актер Леонид Ярмольник начал кидать фруктами в артиста и ведущего шоу Александра Олешко. Затем к забаве подключились и остальные члены жюри.

Сделали они это ради смеха, а вовсе не потому, что номер Джокера им не понравился. Все члены жюри поставили Доминику Джокеру высший балл за выступление, отметив, что исполнитель замечательно справился с номером и смог идеально передать настрой.

Шоумен Максим Галкин заявил, что пластика артиста идеально легла под образ Вилли Токарева, поэтому номер получился очень органичным и пластичным.

«Образ тебе так подошел, вся твоя пластика легка под пластику Токарева. Мне кажется, ты на склоне лет без куска хлеба не останешься, всегда можешь приехать на Брайтон», — отметил судья шоу.

Кроме Джокера высший балл получила и актриса Анастасия Макеева. Артистка исполнила песню Майи Кристалинской «Я тебя подожду». Композиция напомнила Галкину о «бунтарских» временах его супруги, Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.