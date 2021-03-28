Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в мурманской многоэтажке

Оленегорск, 28 марта. Спасателям из Оленегорска удалось вытащить из горящего многоквартирного дома его жильцов. В результате происшествия никто не погиб.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного минувшим вечером. По прибытии спасатели установили, что очаг возгорания находится в одной из двухкомнатных квартир пятиэтажного дома на улице Парковая. При тушении пожара из огня были эвакуированы и спасены шесть человек, двое из которых дети.

«В одной из комнат огнем повреждено кресло, подоконник, тумбочка, телевизор. Закопчены стены и потолок по всей площади квартиры», — прокомментировали в ГУ МЧС России по Мурманской области.

В ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Студентка из Ингушетии спасла детей из полыхающего огнем дома, сообщал сайт 360tv.ru. Несовершеннолетние во время пожара находились дома одни, а девушка услышала крики о помощи.