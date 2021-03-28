Володин раскрыл реальную причину санкций Запада против России

Москва, 28 марта. Антироссийские санкции появляются по причине развития РФ в разных сферах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик признался, что гордится победой соотечественников в чемпионате мира по фигурному катанию. Сегодня спортсмены лишились флага и гимна собственной страны, написал председатель Госдумы в Telegram-канале. По его словам, конкуренты России делают все, чтобы победа не работала на страну. Развитие державы является причиной, по которой в действительности вводятся санкции, пришел к выводу Володин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее пообещала жесткий ответ Москвы на ограничительные меры Канады.