Блинкен заявил о готовности США ввести новые санкции из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 28 марта. Вашингтон планирует ввести новые санкции из-за «Северного потока — 2». Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позицию Белого дома Энтони Блинкен озвучил представителям Германии. Он отметил, что США готовы наращивать санкции.

«Для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии. И это то, что я сделал. В Конгрессе США придерживаются такого же мнения», — сказал Госсекретарь США.

США ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», согласно американскому законодательству, отметил Энтони Блинкен.

Ранее сообщалось, что власти Варшавы обнаружили два корабля под флагом Польши, которые участвовали в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Им запретили вход в порты.