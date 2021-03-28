Российский моряк рассказал о секрете маневренности подлодки «Великий Новгород»

Москва, 28 марта. Российская подлодка «Великий Новгород» проекта 636 «Варшавянка» получила на Западе название «Черная дыра» за незаметность и бесшумность.

Командир электромеханической боевой части Денис Байрачный в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что таких характеристик удается достичь за счет уникальной конструкции двигателя подводной лодки.

«Мы используем двигатель экономхода, который управляется также из пятого отсека в связи с его меньшим потреблением мощности, и для экономии электроэнергии используем его в подводном положении», — объяснил собеседник российского телеканала.

Он отметил, что силовая установка размещена в шестом отсеке, а две дополнительные линии вала отечественной подлодки дают возможность кораблю осуществлять маневры по развороту на месте.

«Здесь есть дополнительные две линии вала, которые позволяют нам работать враздрай. Лодка может на месте разворачиваться, и свободно можем пришвартовываться к причалу без каких-либо аварий и ударов», — рассказывает Денис Байрачный.