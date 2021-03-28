Как алжирцы страдают от токсичного наследия Франции после ядерных испытаний в Африке

Алжир, 28 марта. Спустя десятилетия после первого французского ядерного испытания в североафриканской стране тысячи граждан все еще ждут, что Париж признает пострадавших и выплатит компенсации.

Британское издание The Independent обнародовало отчет, согласно которому отходы, в том числе танки, вертолеты и самолеты, использованные для проверки радиации, все еще зарыты в африканских песках.

Европейское государство с 1960 по 1967 год провело в бывшей колонии 17 ядерных испытаний, в том числе 11 на французских военных объектах уже после обретения Алжиром независимости в 1962 году, но до сих пор не показало, где именно захоронило токсичное наследие.

По последним оценкам французского комитета Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), речь идет о трех тысячах тонн отходов. Военные знают ключевую секретную информацию об испытаниях, в том числе о воздействии взрывов на здоровье людей и природу, но не разглашают данные.

«Радиация от этого оборудования продолжает представлять угрозу окружающей среде, населению, посевам и домашнему скоту спустя десятилетия после французских ядерных испытаний в Алжире, но французское правительство до сих пор не раскрыло деталей или мест расположения этих захоронений в песке», — говорится в докладе.

Один из соавторов документа отметил, что при обнаружении точного места захоронения отходов Парижу придется признать не только последствия проводимых экспериментов, но и пострадавших.

Original images of the French nuclear tests in Algeria https://t.co/TybbeBqeNS pic.twitter.com/n82RCev6tD — detty (@0ddette) March 5, 2021

Так, внутри горы, расположенной в деревне Эккер, французские военные провели серию ядреных испытаний, включая печально известный тест под кодовым названием «Берил» в 1962 году.

Тогда радиоактивное облако, образовавшееся в результате взрыва, вышло за пределы полигона — затронуло солдат, наблюдателей, в том числе французских министров, и жителей окрестных деревень.

The site of Gerboise Bleue, the first French #nuclear bomb test (in Algeria), on Feb. 20, 1960, a week after detonation. pic.twitter.com/kGF4ZjCeCj — Bo Jacobs (@bojacobs) December 17, 2019

Записи с приборов, измеряющих токсичность, обозначили как военную тайну и засекретили. Кроме того, в районе Регган пустыни Сахара проводили поверхностные взрывы, поэтому точное число пострадавших от радиации алжирцев до сих пор неизвестно.

Когда военные базы демонтировали перед передачей алжирской армии в 1967 году, французы все засыпали песком, начиная от техники, такой как самолеты и танки, до обломков, оставленных взрывами. Париж так и не предоставил доступ к архивам об испытаниях, чем сохранил для жителей североафриканской страны угрозу облучения.

«Рак убил много людей в регионе, но очень часто жертвы, а также их родители не знали, что они больны. Бесплодие, катаракта — это тоже проблемы, с которыми столкнулись жертвы ядерных испытаний в регионе. Помните, что это отдаленный район, и доступ к медицинскому лечению для многих является роскошью, которую они просто не могут себе позволить», — объяснял алжирский активист.

Постколониальное наследие

«Это часть всего вопроса о деколонизации и о том, что алжирцы просят французов признать преступления, совершенные колониальной державой. Для Франции это может означать финансовую компенсацию в миллионы евро», — сказал североафриканский аналитик Французского института международных отношений Брахим Умансур.

Однако подобные вопросы находятся вне поля зрения действующего правительства. В начале 2020 года президент Эммануэль Макрон обнародовал ядерную доктрину в рамках оружейной стратегии страны после Brexit, но снова не упомянул испытания в североафриканском государстве.

Отчеты, включая несколько документальных фильмов алжирского репортера Ларби Бенчиха, предполагают, что тестирование оставило неизгладимый след на местных общинах. Алжирцы, не подозревающие об опасности, собирали некогда погребенный металлолом, вскрытый ветрами пустыни, и превращали в драгоценности и кухонную посуду.

В общей сложности, по международным оценкам, пострадали от 27 до 60 тысяч человек из общин, которые находились вблизи испытательных полигонов. Однако отчет французской комиссии по ядерной компенсации CIVEN за 2020 год гласит, что из 1747 поданных исков только 53 поступили из Алжира. Выплату так никто и не получил.

«Измененный закон от 5 января 2010 года предусматривает компенсационные процедуры для людей с заболеваниями, вызванными радиационным облучением в результате французских ядерных испытаний, проведенных в алжирской Сахаре и Французской Полинезии в период с 1960 по 1998 год», — говорится на сайте комиссии.

Среди других критериев закона — доказательство минимального уровня воздействия тестирования оружия и список из 23 видов онкологических заболеваний, попадающих под компенсацию.