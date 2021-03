Как алжирцы страдают от токсичного наследия Франции после ядерных испытаний в Африке

Алжир, 28 марта. Спустя десятилетия после первого французского ядерного испытания в североафриканской стране тысячи граждан все еще ждут, что Париж признает пострадавших и выплатит компенсации.

Британское издание The Independent обнародовало отчет, согласно которому отходы, в том числе танки, вертолеты и самолеты, использованные для проверки радиации, все еще зарыты в африканских песках.

Европейское государство с 1960 по 1967 год провело в бывшей колонии 17 ядерных испытаний, в том числе 11 на французских военных объектах уже после обретения Алжиром независимости в 1962 году, но до сих пор не показало, где именно захоронило токсичное наследие.

По последним оценкам французского комитета Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), речь идет о трех тысячах тонн отходов. Военные знают ключевую секретную информацию об испытаниях, в том числе о воздействии взрывов на здоровье людей и природу, но не разглашают данные.

Один из соавторов документа отметил, что при обнаружении точного места захоронения отходов Парижу придется признать не только последствия проводимых экспериментов, но и пострадавших.

Original images of the French nuclear tests in Algeria https://t.co/TybbeBqeNS pic.twitter.com/n82RCev6tD

Так, внутри горы, расположенной в деревне Эккер, французские военные провели серию ядреных испытаний, включая печально известный тест под кодовым названием «Берил» в 1962 году.

Тогда радиоактивное облако, образовавшееся в результате взрыва, вышло за пределы полигона — затронуло солдат, наблюдателей, в том числе французских министров, и жителей окрестных деревень.

The site of Gerboise Bleue, the first French #nuclear bomb test (in Algeria), on Feb. 20, 1960, a week after detonation. pic.twitter.com/kGF4ZjCeCj