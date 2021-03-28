Мясников сообщил, что вирус папилломы человека может стать причиной возникновения рака

Москва, 28 марта. Вирус папилломы человека может стать провокатором возникновения рака, рассказал российский врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт напомнил, что несколько лет назад ученые из Японии заявили, что рак шейки матки, которым страдали и страдают миллионы женщин, является инфекционной болезнью. Александр Мясников подчеркнул, что около 50 видов вируса папилломы человека способны оказывать влияние на слизистые.

Ряд этих изменений может оказаться очень значительным и привести к возникновению рака. Медик объяснил, что попадая в клетку, вирус провоцирует изменение ее ДНК и вызывает мутации. Так клетка может стать раковой. Мясников добавил, что вирус папилломы может также стать причиной развития рака горла, шеи и головы. Кроме этого, он может спровоцировать рак полового члена у мужчин. Медик пояснил, что предотвратить это поможет вакцинация и регулярное посещение врачей, подчеркнув, что в настоящее время вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекции.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали вещества, блокирующие развитие раковых клеток. Они заявили, что к таким веществам относятся ингибиторы карбоангидразы.