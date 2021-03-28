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Мясников сообщил, что вирус папилломы человека может стать причиной возникновения рака

Мясников сообщил, что вирус папилломы человека может стать причиной возникновения рака

Москва, 28 марта. Вирус папилломы человека может стать провокатором возникновения рака, рассказал российский врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт напомнил, что несколько лет назад ученые из Японии заявили, что рак шейки матки, которым страдали и страдают миллионы женщин, является инфекционной болезнью. Александр Мясников подчеркнул, что около 50 видов вируса папилломы человека способны оказывать влияние на слизистые.

Ряд этих изменений может оказаться очень значительным и привести к возникновению рака. Медик объяснил, что попадая в клетку, вирус провоцирует изменение ее ДНК и вызывает мутации. Так клетка может стать раковой. Мясников добавил, что вирус папилломы может также стать причиной развития рака горла, шеи и головы. Кроме этого, он может спровоцировать рак полового члена у мужчин. Медик пояснил, что предотвратить это поможет вакцинация и регулярное посещение врачей, подчеркнув, что в настоящее время вакцина направлена на борьбу почти со всеми онкогенными типами инфекции.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали вещества, блокирующие развитие раковых клеток. Они заявили, что к таким веществам относятся ингибиторы карбоангидразы.

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