Историк Рудаков: Крымская война инициировала в Российской империи серьезные изменения

Москва, 28 марта. В конце марта 1856 года в Париже был подписан Парижский мирный трактат, поставивший точку в Крымской войне 1853–1856 годов. Фактически страны коалиции заставили Российскую империю признать свое поражение в этой войне. В беседе с корреспондентом ФАН главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков рассказал, какое влияние Крымская катастрофа оказала на дальнейшее развитие Российской империи.

Подписанный в конце марта 1856 года Парижский мирный трактат оставлял Российскую империю без ряда южных территорий, запрещал иметь на Черном море военный флот. По мнению историка, эти запреты лишали наше государство статуса великой державы.

«России запретили иметь Черноморский флот, ввели еще ряд серьезных ограничений — и перед нашим государством действительно возникла угроза потери статуса великой державы, что было для Российской империи неприемлемо. Поэтому она должна была решиться на серьезные изменения», — считает эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что именно поражение в войне подтолкнуло власть в лице императора Александра II провести ряд важных для страны реформ. Прежде всего это отмена крепостного права, судебная, военная и земская реформы.

«Российскому обществу середины XIX века Крымская катастрофа, а именно так называли тогда эту войну, показала, что за фасадом мощно развивающейся в то время Российской империи скрывается множество проблемных мест, которые не позволили ей выиграть в войне, которую она сама инициировала», — утверждает Владимир Рудаков.

Отмена крепостного права обсуждалась еще при Николае I, специально для этого им было создано несколько секретных комитетов, но решимости и воли, чтобы провести эту важную реформу, у него так и не хватило. Крымская война стала тем самым детонатором, который инициировал эти изменения.

В итоге то, к чему стремились западные страны в лице Франции и Англии, сыграло против них. Власти Российской империи из Крымской катастрофы сделали правильные выводы, уверен главный редактор журнала «Историк». Впоследствии проведенные реформы лишь закрепили за Россией статус великой державы.