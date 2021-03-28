Бразильская полиция изъяла полтонны кокаина в штате Парана

Санта-Фе, 28 марта. Полиция изъяла почти полтонны кокаина и тысячи ампул жидкого экстракта каннабиса в городе Санта-Фе на севере бразильского штата Парана. Об этом сообщается на официальном странице полиции Параны в Twitter.

⛔ MACONHA LÍQUIDA



⛔ Polícia Civil do Paraná faz sua maior apreensão de cocaína da história.| Extra Online pic.twitter.com/5gF4x2E3YL — Nelson Carvalheira (@N_Carvalheira) March 27, 2021

Гражданская полиция штата Парана (PCPR) и Федеральная железнодорожная полиция (PRF) конфисковали 472 кг кокаина и 2790 ампул, содержащих жидкий каннабис, в городе Санта-Фе штата Парана.

Это крупнейшее изъятие кокаина, осуществленное полицией в штате Парана. Общая стоимость наркотиков оценивается в 40 млн реалов (6,9 млн долларов. — Прим. ФАН), сообщил сотрудник полиции Тьягу Тейшейра. Партия наркотиков была обнаружена полицейской собакой спецназначения внутри автобуса, припаркованного у заправочной станции.

«Сегодня нам удалось обнаружить местонахождение этого автобуса в Санта-Фе, недалеко от Маринги. Водитель автобуса изначально заявил, что продал этот автобус и собирался привести его до Сан-Паулу для того, чтобы передать новому хозяину», — сообщил Тейшера.

Кроме наркотических веществ, также были найдены три боевых пистолета калибра 9 мм. Один человек был задержан на месте по обвинению в торговле наркотиками и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Изъятия были осуществлены в рамках операции «Гор», координируемой Министерством юстиции и общественной безопасности. Полицейские получили информацию о том, что автобус использовался для транспортировки наркотических веществ. По данным правоохранителей, запрещенные вещества перевозили из города Фос-ду-Игуасу на границе с Аргентиной и Парагваем в штат Сан-Паулу.

Гражданская полиция Параны начла расследование с целью определить местонахождение остальных лиц, причастных к торговле наркотиками.