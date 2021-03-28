Директора Сахалинского госуниверситета арестовали после гибели студентов

Южно-Сахалинск, 28 марта. Следователи добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ), передает СУ СКР по региону.

В общежитии СахГУ обнаружили тела двух студентов. Один из них получил травму по время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй скончался, пытаясь спасти друга. Губернатор региона поручил проверить все учебные заведения, семьям погибших оказана финансовая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам», сообщал сайт 360tv.ru. По версии следствия, обвиняемый знал о неправильно установленных электроводонагревателях, но не предпринял никаких мер.