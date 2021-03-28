США намерены действовать с позиции силы в отношении КНР

Вашингтон, 28 марта. Вашингтон хочет действовать с позиции силы в отношении Пекина на фоне сложившейся ситуации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Госдепе оценили отношения с Китаем. Представитель ведомства заявил, что они становятся «более конфронтационными». Пекин ранее ввел санкции в отношении физических лиц из Соединенных Штатов. Такое решение МИД КНР принял в качестве ответной меры на ограничения Вашингтона.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее отметил, что США еще не испытывали на себе встречные санкции от других государств. По его мнению, Китай способен ввести серьезные ответные меры.