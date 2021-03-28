Аглая Тарасова опубликовала архивные фото с молодой Раппопорт

Москва, 28 марта. Архивные фотографии времен детства опубликовала популярная российская актриса Аглая Тарасова. Серия снимков появилась на странице официального аккаунта артистки в Instagram.

Звезда сериала «Беспринципные» в трогательной публикации поблагодарила свою маму, актрису Ксению Раппопорт, за заботу и присутствие в жизни. Тарасова отметила, что именно мама своим примером помогает ей двигаться по жизни. Аглая родилась в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова.

«Мамочка, ты моя гордость, моя любовь, мой пример и мой лучший друг. Уж не знаю, что я там сделала такого в прошлой жизни, что мне повезло стать твоей дочерью. Я очень люблю тебя», — трогательно подписала снимок актриса.

Знаменитость нечасто делится своими эмоциями с поклонниками, точно так же она старается избегать и любых сообщений о подробностях личной жизни. Поклонники поблагодарили своего кумира за публикацию.

В СМИ известно, что некоторое время Тарасова состояла в отношениях с известным в России актером Милошем Биковичем. Недавно указом президента сербский актер получил гражданство РФ. Однако в 2018 году артисты расстались. По информации Сети, у дочери Раппопорт уже больше двух лет роман с известным кинорежиссером Дарреном Аронофски. Но за все это время не появилось ни одного факта, официально подтверждающего эти отношения.