Американские ученые назвали главную опасность «ковидного стыда»

Вашингтон, 28 марта. Такое явление, как стыд из-за заражения коронавирусной инфекцией, может существенно исказить сроки завершения борьбы с пандемией, считают ученые из США.

Связь между чувством стыда и игнорированием социального дистанцирования выявили специалисты Кентского университета вместе со своими коллегами из Университета Лидса Баккета. Выяснилось, что люди, ощущающиеся стигматизацию из-за болезни, реже заявляли о своем диагнозе специалистам.

Вдобавок к этому, инфицированные пациенты стесняются рассказать о заболевании своим близким, уверены эксперты. По словам ученых, отсутствие доверия к правительству также относится к факторам, которые влияют на то, рассказали ли люди другим о наличии COVID-19 или нет.

Британско-шведская вакцина AstraZeneca показала 76% эффективности от коронавируса по результатам исследований, которые проводились в США. Об этом ранее сообщила пресс-служба компании.