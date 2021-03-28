Премьер Франции «неправильно» привился от коронавируса

Париж, 28 марта. Врачи поставили прививку от коронавируса премьер-министру Франции Жану Кастексу не в нужном месте. Об этом заявили специалисты после просмотра кадров с вакцинации.

Французский премьер привился на прошлой неделе. Вакцинация проводилась препаратом AstraZeneca. Процесс транслировался в прямом эфире. Издание Voici отмечает, что Кастекс согласился на вакцинацию под камерами для восстановления репутации фармкомпании среди сограждан. Однако глава правительства остался в рубашке. По мнению специалистов, это не позволило врачам ввести лекарство в нужный участок плеча. Такая ошибка может обернуться побочными эффектами.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран ранее снял рубашку, когда ставил прививку от коронавируса. Газета Nice-Matin опасается, что медработники неправильно сделали укол Кастексу. Бывший врач Доминик Дервье поделился с изданием своим мнением. Он признался, что был потрясен, когда увидел фотографию премьера.

Прививку необходимо вводить в толщу дельтовидной мышцы на уровне верхней части плеча, заверил врач. Риск попасть в вену и вызвать тромбоз возникает из-за недостаточно толстой мышечной массы, пояснил специалист.

Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан обвинил Великобританию в «шантаже» Евросоюза в связи с поставками вакцин компании AstraZeneca.