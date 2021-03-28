Деловые связи России и Германии остаются прочными вопреки санкциям

Москва, 28 марта. Российско-немецкие деловые связи сохраняют прочность, несмотря на санкционную риторику Запада в отношении Москвы, пишет британское издание The Economist.

Экспорт ФРГ в Россию в 2014 году резко сократился, однако затем постоянно рос на протяжении шести лет. В настоящее время в РФ работают около 4 тысяч немецких фирм, которые производят товары для российских потребителей. Ни одна другая страна Европы даже близко не подходит к таким показателям, отмечают аналитики. Более того, большинство немецких компаний не собираются уходить из России. Наоборот, их число может увеличиться, передает портал "ИноСМИ".

Количество членов Российско-Германской торговой палаты в 2020 году выросло более чем на 10%. Сегодня в нее входят около тысячи фирм. Согласно исследованию Российско-Германской торговой палаты, 70% опрошенных немецких компаний планируют продолжать вести бизнес в РФ, несмотря на ухудшение политических отношений.

Например, компания Claas в 2015 году вложила 120 млн евро в производство сельскохозяйственной техники в Краснодаре и продолжает расширять эту производственную площадку. Фирма Globus после 2016 года смогла даже увеличить продажи в России. В настоящее время в 17 супермаркетах этой компании трудятся 10 тысяч человек, а ее инвестиции в новый подмосковный логистический центр в Пушкино в 2020 году составили 73 млн евро.

При этом деловые связи РФ и ФРГ не ограничиваются немецкими инвестициями в российскую экономику. Так, недавно в Баварии открылась сеть российских супермаркетов, которые становятся конкурентами местных ретейлеров.