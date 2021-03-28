Сергей Лавров рассказал об укреплении сотрудничества России и стран Африки

Москва, 28 марта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что за последние несколько лет российско-африканское сотрудничество заметно усилилось.

Власти стран развивают межпарламентские связи, проводят научные и гуманитарные обмены. Например, в российских вузах учатся более 27 тысяч студентов из Африки, уточнил дипломат. Также идет взаимодействие в вопросах безопасности.

В этом плане наиболее показателен пример сотрудничества Москвы и Банги. В Центральноафриканской Республике работают российские инструкторы, которые занимаются обучением и переподготовкой местных вооруженных сил. Это позволило армии ЦАР провести успешное контрнаступление на боевиков. Только за последние два месяца от радикалов и бандитов были освобождены более 30 городов.

Отдельное внимание Лавров уделил вопросам экономического взаимодействия. Товарооборот между странами немного снизился из-за пандемии коронавируса и эпидемиологических ограничений. Однако российские компании по-прежнему стремятся выйти на африканские рынки.

«Наша дружба носит действительно «всепогодный» характер. Поэтому уже весной прошлого года Россия начала оказывать содействие африканским странам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Нами были направлены медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, командированы специалисты и врачи. К предоставлению помощи энергично подключились и работающие на континенте российские бизнес-структуры», — заметил министр в приветственной речи на международной конференции «Россия-Африка: возрождая традиции».

Лавров выразил надежду, что взаимопонимание и сотрудничество между странами и народами будет и дальше активно развиваться.