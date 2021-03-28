Биологи объяснили, как медоносные пчелы узнают о местонахождении своей королевы

Вашингтон, 28 марта. Медоносные пчелы, чтобы узнать местонахождение своей королевы, используют серию каскадных способов нюхания, выяснили ученые.

Соответствующее исследование провели биологи из США, Германии, Японии и Нидерландов. Их давно интересовало, как насекомые находят свою матку.

Как оказалось, у пчел развит уникальный «веерный» способ общения, который помогает подталкивать феромоны к другим пчелам. Также эти насекомые выработали специальное средство для синхронизации своего поведения. Они вместе участвуют в серии размахиваний крыльями для того, чтобы раздуть свои феромоны.

В результате образовывается прочная коммуникация с королевой. Исследователи полагают, что такая коммуникационная сеть позволяет пчелиному рою оставаться очень сплоченным.

Зарубежные ученые ранее рассказали о способе производства пальмового масла без вреда для экологии. По их словам, необходимо создать систему использования земляных ресурсов.