Ярмольник пообещал подарить Свиридовой платье после выступления на «Точь-в-точь»

Москва, 28 марта. Популярная певица Алена Свиридова исполнила известный хит кубинской артистки Камилы Кабельо на телевизионном шоу «Точь-в-точь». Судьи остались не очень довольны номером.

Перевоплощение Свиридовой в сексуальную артистку прошло не так ярко, как планировалось изначально. С первых секунд номера судья Леонид Ярмольник недовольно поморщился, однако это не помешало оценить номер на пять баллов. Актер заметил, что российская исполнительница довольно точно передала эротизм и красоту песни.

Но больше всего судью заинтересовало откровенное платье, в котором выступала на сцене Первого канала Свиридова. Ярмольник пообещал подарить артистке наряд.

«Выясни, сколько стоит платье, если у тебя денег нет, я выкуплю и подарю тебе», — уверенно заявил актер.

Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин посчитал, что Свиридова не справилась с образом и поставил ей четверку. Шоумен Максим Галкин был солидарен с оценкой, но остался доволен. Юморист отметил, что певице не очень удалось перевоплощение.

В новом выпуске среди ярких выступлений запомнился номер Александра Панайотова, который перевоплотился в образ оперного исполнителя Лучано Паваротти. По мнению Галкина, номер оказался не самым удачным, поскольку российский артист даже не попытался передать особенность вокала итальянца.