Певица Назима в элегантном купальнике показала подросшую дочь

Москва, 28 марта. Певица Назима порадовала поклонников новым фото с дочерью. Она похвасталась утренними процедурами на Мальдивах.

Исполнительница отправилась на острова вместе со своей дочерью. Девушка показала, как проходят ванные процедуры вместе с малышкой. На снимках Назима позирует в черном купальнике с массивными крыльями на спине в ванне с пеной. На последующих кадрах к Назиме присоединилась ее дочь Амелия.

Девочка позирует в открытом ярко-желтом купальнике с баской. На снимке Амелия играет с мыльными пузырями.

«Какая милая, красавица»; «Доченька ваша с харизмой»; «Ну такая лапочка-дочка»; «Такая сладкая кнопка», — написали интернет-пользователи под публикацией звезды.

Звезда сцены также рассказала о всем рационе. Она перечислила, что ест с утра.

«Хочу встречать так каждое утро. Обычно утром я готовлю наши фирменные завтраки. Амелия любит омлет, я разные кашки с орешками, ну и, конечно же, капучино. Вы что любите на завтрак?» — спросила у своих поклонников Назима.

Ранее звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала о сложном характере дочери. По ее словам, девочка растет очень упрямой.