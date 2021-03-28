Риск санкций не позволяет рублю извлечь выгоду от изменения нефтяных цен

Москва, 28 марта. Связанные с риском дальнейших санкций против России настроения не позволили российской валюте воспользоваться эффектом роста нефтяных цен. Об этом сообщает Bloomberg Economics.

Цены на нефть марки Brent не смогли превысить 70 долларов за баррель в марте и внесли коррекцию, которая почти вернула будущие цены к 60 долларам за баррель. Этот фактор оказал поддержку рублю, однако это трудно увидеть, уточнили аналитики Bloomberg Economics. На фоне ожиданий новых санкционных ограничений российская валюта находилась в «депрессии», считают эксперты.

Когда нефть дорожает, рубль имеет тенденцию к росту, помогая ЦБ РФ сдерживать инфляцию. Вместо этого рубль продолжил обесцениваться, подпитывая увеличение потребительских цен и способствуя недавнему агрессивному сдвигу в политике регулятора, передает ProFinance.

Введенное бюджетное правило считается одной из причин, по которой рубль не ослаб в прошлом году на фоне падения нефтяных котировок так сильно, как в 2014–2015 годах, когда в последнем наблюдалось резкое снижение цен на топливо. Однако неспособность рубля отскочить вместе с нефтью — печальный фактор, резюмировали эксперты.

Ранее сообщалось, что доллар может подорожать к лету до 80 рублей. Развитие соответствующего сценария возможно за счет давления ряда негативных факторов на российскую валюту.