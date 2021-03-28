Певица Слава и ее дочь получили премию Fashion People Awards Teens 2021

Москва, 28 марта. Певица Слава и ее дочь Александра Морозова выиграли премию Fashion People Awards Teens 2021. Интернет-пользователи поздравили звезд с наградой.

На своей странице в Instagram 21-летняя дочь популярной певицы разместила короткое видео с мамой, на котором они готовятся к выступлению и уже находятся на сцене.

«Номинация «Семейные ценности», и спели дуэтом песню «Подруга». Так классно провели день в кругу самых близких и родных», — написала Морозова на своей странице в социальной сети.

Поклонники знаменитостей порадовались за своих кумиров и оставили приятные слова в комментариях под записью.

«Самые суперские девочки»; «Какие вы классные!»; «Круто, поздравляю»; «Сашуня, ты умничка. Я так рада, что ты начала продвигать свои таланты», — пишут в комментариях под постом интернет-пользователи.

У певицы растут две дочери Александра и Антонина. Старшая дочь пока еще находится под крылом матери. Певица обеспечивает своего ребенка: на жизнь она дает Александре по 70 тысяч рублей ежемесячно.