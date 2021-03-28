Власти Эфиопии ужесточили меры борьбы с коронавирусом

Аддис-Абеба, 28 марта. Власти Эфиопии ужесточили борьбу с пандемией COVID-19. Нарушители ограничительных мер рискуют получить тюремный срок.

Федеральная прокуратура африканской республики (FAGO) предупредила граждан, что с понедельника, 29 марта, за несоблюдение масочного режима и других эпидемиологических предписаний предусмотрена уголовная ответственность. Наказанием станет лишение свободы на срок до трех лет.

Также эфиопская прокуратура запретила публичные собрания с участием более 50 человек.

Эфиопия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Африки. За время пандемии в республике зарегистрировано 198 794 случая заражения, 2784 человек скончались.

Ранее Кения серьезно ужесточила меры борьбы с COVID-19 из-за резкого роста заболевших.